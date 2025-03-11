Стало известно, кто из украинок поедет на этап Кубка мира в Поклюке

С 13 по 16 марта в словенской Поклюке состоится этап Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025. Женская сборная Украины определилась с составом команды на соревнования.

Издание "Биатлон Украины" сообщает, что Николай Зоц решил повезти в Словению Юлию Джиму, Кристину Дмитренко, Елену Городную, Александру Меркушину и Дарью Чалик.

Напомним, что в программе соревнований запланированы индивидуальная гонка, классическая и одиночная смешанные эстафеты и масс старт.