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Стало известно, кто из украинок поедет на этап Кубка мира в Поклюке

Биатлон
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Стало известно, кто из украинок поедет на этап Кубка мира в Поклюке

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

С 13 по 16 марта в словенской Поклюке состоится этап Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025. Женская сборная Украины определилась с составом команды на соревнования.

Издание "Биатлон Украины" сообщает, что Николай Зоц решил повезти в Словению Юлию Джиму, Кристину Дмитренко, Елену Городную, Александру Меркушину и Дарью Чалик.

Напомним, что в программе соревнований запланированы индивидуальная гонка, классическая и одиночная смешанные эстафеты и масс старт.

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