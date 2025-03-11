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IBU изменило график гонок на этапе Кубка мира в Поклюке

Биатлон
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Плохая погода

IBU изменило график гонок на этапе Кубка мира в Поклюке

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Из-за плохих погодных условий в Поклюке (Словения) с высокой температурой и сильными дождями в течение последних двух дней и прогнозируемыми на ближайшие дни, расписание соревнований Кубка мира IBU по биатлону было изменено. Об этом сообщает официальный сайт организации

Обе индивидуальные гонки пройдут в формате коротких индивидуальных гонок в четверг, 13 марта. Пятница – запасной день, который используется для обслуживания арены и как запасной вариант, если в четверг не удастся провести соревнования. Массовые старты переносятся на субботу, а одиночные смешанные и классические смешанные эстафеты пройдут в воскресенье.

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