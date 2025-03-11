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Мандзин – о целях на остаток сезона: Показать себя с лучшими результатами
Желаем удачи
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский биатлонист Виталий Мандзин поделился своими ожиданиями от остатка сезона. Его слова цитирует tribuna.ua:
– Видели видео, как вы бежали на финиш к Дмитрию, какие эмоции испытывали при этом? В какой момент осознали, что у Украины будет медаль?
– Испытывал радость и понимание, что будем на подиуме. Наверное, когда сказали, что Дима выиграет уже 12 секунд, тогда и решил бежать, чтобы встретить его.
– Как вам атмосфера и болельщики в городе? Возможно, что-то больше всего запомнилось в плане поддержки.
– Атмосфера просто отличная, я поражен количеством людей и непременно хочу вернуться сюда снова.
– Какие цели ставите перед собой на заключительные этапы КМ в этом сезоне?
– Показать себя с лучшими результатами, – сказал Мандзин.
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