  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Мандзин – о целях на остаток сезона: Показать себя с лучшими результатами
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мандзин – о целях на остаток сезона: Показать себя с лучшими результатами

Биатлон

Желаем удачи

Мандзин – о целях на остаток сезона: Показать себя с лучшими результатами

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Виталий Мандзин поделился своими ожиданиями от остатка сезона. Его слова цитирует tribuna.ua:

– Видели видео, как вы бежали на финиш к Дмитрию, какие эмоции испытывали при этом? В какой момент осознали, что у Украины будет медаль?

– Испытывал радость и понимание, что будем на подиуме. Наверное, когда сказали, что Дима выиграет уже 12 секунд, тогда и решил бежать, чтобы встретить его.

– Как вам атмосфера и болельщики в городе? Возможно, что-то больше всего запомнилось в плане поддержки.

– Атмосфера просто отличная, я поражен количеством людей и непременно хочу вернуться сюда снова.

– Какие цели ставите перед собой на заключительные этапы КМ в этом сезоне?

– Показать себя с лучшими результатами, – сказал Мандзин.

По теме
yellow-arrow
IBU изменило график гонок на этапе Кубка мира в Поклюке
yellow-arrow
Стало известно, кто из украинок поедет на этап Кубка мира в Поклюке
yellow-arrow
Йоханнес Клебо опубликовал пост после триумфа на ЧМ-2025
Виталий Мандзин
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости