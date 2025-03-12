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Кубок IBU. Цымбал – лучший среди украинцев в индивидуальной гонке Отепя
Плохая стрельба
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 12 марта в эстонском Отепя последний этап Кубка IBU начался индивидуальной гонкой у мужчин.
Победу в забеге одержал представитель Норвегии Сиверт Баккен, серебро у биатлониста из Германии Романа Рееса, а ТОП-3 замкнул его соотечественник Лукас Фратцшер.
Что касается украинцев, то наивысше среди наших оказался Богдан Цымбал, который с пятью промахами и медленным ходом в итоге финишировал на 28 месте.
Кубок IBU. Короткая индивидуальная гонка. Мужчины
1. Сиверт Баккен (0+0+1+1)
2. Роман Реес (0+1+0+0) +21,0
3. Лукас Фратцшер (1+0+0+0) +1:35,9
...
28. Богдан Цымбал (0+1+1+3) +5:30,3
29. Руслан Ткаленко (0+0+1+2) +5:34,6
41. Богдан Борковский (0+1+2+1) +6:10,6
50. Сергей Супрун (1+0+0+1) +6:59,1
51. Денис Насико (1+2+0+2) +7:07,6
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