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Кубок IBU. Цымбал – лучший среди украинцев в индивидуальной гонке Отепя

Биатлон

Плохая стрельба

Кубок IBU. Цымбал – лучший среди украинцев в индивидуальной гонке Отепя

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 12 марта в эстонском Отепя последний этап Кубка IBU начался индивидуальной гонкой у мужчин.

Победу в забеге одержал представитель Норвегии Сиверт Баккен, серебро у биатлониста из Германии Романа Рееса, а ТОП-3 замкнул его соотечественник Лукас Фратцшер.

Что касается украинцев, то наивысше среди наших оказался Богдан Цымбал, который с пятью промахами и медленным ходом в итоге финишировал на 28 месте.

Кубок IBU. Короткая индивидуальная гонка. Мужчины

1. Сиверт Баккен (0+0+1+1)

2. Роман Реес (0+1+0+0) +21,0

3. Лукас Фратцшер (1+0+0+0) +1:35,9

...

28. Богдан Цымбал (0+1+1+3) +5:30,3

29. Руслан Ткаленко (0+0+1+2) +5:34,6

41. Богдан Борковский (0+1+2+1) +6:10,6

50. Сергей Супрун (1+0+0+1) +6:59,1

51. Денис Насико (1+2+0+2) +7:07,6

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