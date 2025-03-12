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Кубок IBU. Дмитренко – в ТОП-20 индивидуальной гонки Отепя
Результаты женского забега
Фото: hlukhiv.info
Cегодня, 12 марта в Отепе последний этап Кубка IBU продолжился индивидуальной гонкой у женщин.
Победу в забеге одержала представительница Эстонии Сюзан Кюэльм, серебро у биатлонистки из Норвегии Каролине Эрдаль, а ТОП-3 замкнула французская спортсменка Камилла Бене.
Что касается украинок, то наивысше среди наших оказалась Валерия Дмитренко, которая с одним промахом и медленным ходом в итоге финишировала на 20 месте.
Кубок IBU. Короткая индивидуальная гонка. Женщины
1. Сюзан Кюэльм (0+0+0+0)
2. Каролине Эрдаль (0+0+1+0) +5,6
3. Камилла Бене (0+0+1+1) +6,4
...
20. Валерия Дмитренко (0+1+0+0) +2:44,5
30. Анастасия Меркушина (1+1+0+2) +3:44,8
32. Анна Кривонос (0+2+0+1) +3:54,9
42. Лилия Стеблина (0+1+1+3) +5:10,5
60. Любовь Кипяченкова (3+3+0+1) +7:22,7
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