Биатлонисты мужской сборной Украины признаны лучшими по итогам этапа Кубка мира в Нове Место

Мужская сборная Украины по биатлону в составе Артема Тищенко, Виталия Мандзина, Антона Дудченко и Дмитрия Пидручного получила звание лучших биатлонистов недели по результатам этапа Кубка мира, который проходил в чешском Нове Место.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Украинские спортсмены завоевали бронзовую медаль в эстафете, что стало ключевым достижением для признания их мастерства.

В борьбе за это почетное звание украинцы опередили сильных конкурентов, среди которых были норвежка Ингрид Ланнмарк Тандреволл, а также шведские биатлонисты Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон. Победителей определяли путем голосования болельщиков, которые отдали предпочтение украинской команде за их слаженную работу и высокий результат.