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Биатлонисты мужской сборной Украины признаны лучшими по итогам этапа Кубка мира в Нове Место
Команда показала отличный результат
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Мужская сборная Украины по биатлону в составе Артема Тищенко, Виталия Мандзина, Антона Дудченко и Дмитрия Пидручного получила звание лучших биатлонистов недели по результатам этапа Кубка мира, который проходил в чешском Нове Место.
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Украинские спортсмены завоевали бронзовую медаль в эстафете, что стало ключевым достижением для признания их мастерства.
В борьбе за это почетное звание украинцы опередили сильных конкурентов, среди которых были норвежка Ингрид Ланнмарк Тандреволл, а также шведские биатлонисты Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон. Победителей определяли путем голосования болельщиков, которые отдали предпочтение украинской команде за их слаженную работу и высокий результат.
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