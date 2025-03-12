Сборные Украины по биатлону назвали составы на короткие индивидуальные гонки в Поклюке

Мужская и женская сборные Украины по биатлону объявили свои составы для участия в коротких индивидуальных гонках на очередном этапе Кубка мира, который состоится в Поклюке, Словения. Соревнования запланированы на завтра, 13 марта 2025 года, и откроют программу этого этапа.

Женская гонка начнется в 12:30 по киевскому времени. Украину будут представлять:

№3 Кристина Дмитренко

№42 Юлия Джима

№71 Елена Городная

№82 Александра Меркушина

№93 Дарья Чалык

Мужская гонка стартует в 16:15 по киевскому времени, а состав украинской команды выглядит так:

№2 Антон Дудченко

№16 Дмитрий Пидручный

№26 Виталий Мандзин

№37 Тарас Лесюк

Этап в Поклюке продлится с 13 по 16 марта и будет включать, кроме коротких индивидуальных гонок, масс-старты и смешанные эстафеты.