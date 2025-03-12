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Сборные Украины по биатлону назвали составы на короткие индивидуальные гонки в Поклюке
Соревнования откроют програму
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Мужская и женская сборные Украины по биатлону объявили свои составы для участия в коротких индивидуальных гонках на очередном этапе Кубка мира, который состоится в Поклюке, Словения. Соревнования запланированы на завтра, 13 марта 2025 года, и откроют программу этого этапа.
Женская гонка начнется в 12:30 по киевскому времени. Украину будут представлять:
№3 Кристина Дмитренко
№42 Юлия Джима
№71 Елена Городная
№82 Александра Меркушина
№93 Дарья Чалык
Мужская гонка стартует в 16:15 по киевскому времени, а состав украинской команды выглядит так:
№2 Антон Дудченко
№16 Дмитрий Пидручный
№26 Виталий Мандзин
№37 Тарас Лесюк
Этап в Поклюке продлится с 13 по 16 марта и будет включать, кроме коротких индивидуальных гонок, масс-старты и смешанные эстафеты.
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