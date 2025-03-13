Пидручный: Этап в Поклюке будет мокрым. Фото

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен кратко охарактеризовал погодные условия на предпоследнем этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Соответствующий снимок Дмитрий разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Костюк отправилась на следующий турнир в США.