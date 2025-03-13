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Пидручный: Этап в Поклюке будет мокрым. Фото

Биатлон
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И безусловно тяжелым

Пидручный: Этап в Поклюке будет мокрым. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен кратко охарактеризовал погодные условия на предпоследнем этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Соответствующий снимок Дмитрий разместил на своей официальной странице в Instagram.

Пидручный: Этап в Поклюке будет мокрым. Фото - изображение 1

Напомним, ранее Костюк отправилась на следующий турнир в США.

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