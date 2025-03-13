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Джима – лучшая среди украинок в индивидуальной гонке Поклюки, Симон побеждает

Биатлон
Обновлено

Результаты забега у женщин

Джима – лучшая среди украинок в индивидуальной гонке Поклюки, Симон побеждает

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 13 марта, в Поклюке предпоследний этап Кубка мира начался индивидуальной гонкой у женщин.

Победу в забеге одержала представительница Франции Жулия Симон, серебро у биатлонистки из Швеции Ханны Эберг, а ТОП-3 замкнула немецкая спортсменка Франциска Пройс.

Что касается украинок, наивысше среди наших оказалась Юлия Джима, которая с одним промахом и медленным ходом в итоге финишировала на 12 месте.

Кубок мира. Короткая индивидуальная гонка. Женщины

1. Жюлия Симон (0+0+0+0)

2. Анна Эберг (0+0+0+1) +39,1

3. Франциска Пройс (0+0+0+0) +46,2

12. Юлия Джима (0+0+1+0) +2.38,1

13. Елена Городная (0+0+0+0) +2.42,6

18. Кристина Дмитренко (1+0+0+0) +3.22,9

70. Александра Меркушина (1+0+2+2) +7.13,6

83. Дарья Чалик (1+3+1+1) +8.42,5

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