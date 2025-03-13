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Джима – лучшая среди украинок в индивидуальной гонке Поклюки, Симон побеждает
Результаты забега у женщин
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 13 марта, в Поклюке предпоследний этап Кубка мира начался индивидуальной гонкой у женщин.
Победу в забеге одержала представительница Франции Жулия Симон, серебро у биатлонистки из Швеции Ханны Эберг, а ТОП-3 замкнула немецкая спортсменка Франциска Пройс.
Что касается украинок, наивысше среди наших оказалась Юлия Джима, которая с одним промахом и медленным ходом в итоге финишировала на 12 месте.
Кубок мира. Короткая индивидуальная гонка. Женщины
1. Жюлия Симон (0+0+0+0)
2. Анна Эберг (0+0+0+1) +39,1
3. Франциска Пройс (0+0+0+0) +46,2
…
12. Юлия Джима (0+0+1+0) +2.38,1
13. Елена Городная (0+0+0+0) +2.42,6
18. Кристина Дмитренко (1+0+0+0) +3.22,9
70. Александра Меркушина (1+0+2+2) +7.13,6
83. Дарья Чалик (1+3+1+1) +8.42,5
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