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Дудченко показал лучший результат среди украинцев в индивидуальной гонке КМ в Поклюке
Пидручный завершил гонку за пределами топ-50
https://www.gettyimages.com/Ukraine
На этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке 13 марта 2025 года состоялась короткая индивидуальная гонка среди мужчин.
Из-за погодных условий дистанцию сократили до 12,5 км, а стартовый порядок претерпел изменения.
В соревновании приняли участие четверо представителей Украины: Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин и Тарас Лесюк.
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Лучший результат среди украинцев продемонстрировал Антон Дудченко, который с двумя промахами на четырех огневых рубежах финишировал 25-м, отстав от лидера на 4 минуты и 3 секунды.
Еще один украинец, Виталий Мандзин, с тремя промахами и штрафом в 1:15 минуты занял 34-е место, также попав в зачетную зону.
Тарас Лесюк и Дмитрий Пидручный завершили гонку вне топ-40: Лесюк с тремя минутами штрафа стал 53-м, а Пидручный с четырьмя промахами - 54-м.
Кубок мира по биатлону. Поклюка. Короткая индивидуальная гонка, мужчины
1. Яков Фак (Словения, 0+0+0+0+0) 40:52.6
2. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+1) +34.3
3. Мартин Понсиулома (Швеция, 0+1+0+1) +44.3
4. Томмазо Джакомель (Италия, 1+0+1+0) +51.2
5. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 0+0+0+1) +1:24.4
6. Кантен Фийон-Мае (Франция, 1+0+2+0) +1:29.5
...
25. Антон Дудченко (Украина, 0+1+1+0) +4:00.3
34. Виталий Мандзин (Украина, 1+2+0+0) +4:45.3
53. Тарас Лесюк (Украина, 1+1+0+2) +6:31.3
54. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+2+0+1) +6:40.5
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