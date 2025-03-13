Дудченко показал лучший результат среди украинцев в индивидуальной гонке КМ в Поклюке

На этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке 13 марта 2025 года состоялась короткая индивидуальная гонка среди мужчин.

Из-за погодных условий дистанцию сократили до 12,5 км, а стартовый порядок претерпел изменения.

В соревновании приняли участие четверо представителей Украины: Антон Дудченко, Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин и Тарас Лесюк.

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Лучший результат среди украинцев продемонстрировал Антон Дудченко, который с двумя промахами на четырех огневых рубежах финишировал 25-м, отстав от лидера на 4 минуты и 3 секунды.

Еще один украинец, Виталий Мандзин, с тремя промахами и штрафом в 1:15 минуты занял 34-е место, также попав в зачетную зону.

Тарас Лесюк и Дмитрий Пидручный завершили гонку вне топ-40: Лесюк с тремя минутами штрафа стал 53-м, а Пидручный с четырьмя промахами - 54-м.

Кубок мира по биатлону. Поклюка. Короткая индивидуальная гонка, мужчины

1. Яков Фак (Словения, 0+0+0+0+0) 40:52.6

2. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+1) +34.3

3. Мартин Понсиулома (Швеция, 0+1+0+1) +44.3

4. Томмазо Джакомель (Италия, 1+0+1+0) +51.2

5. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия, 0+0+0+1) +1:24.4

6. Кантен Фийон-Мае (Франция, 1+0+2+0) +1:29.5

...

25. Антон Дудченко (Украина, 0+1+1+0) +4:00.3

34. Виталий Мандзин (Украина, 1+2+0+0) +4:45.3

53. Тарас Лесюк (Украина, 1+1+0+2) +6:31.3

54. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+2+0+1) +6:40.5