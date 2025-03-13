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Сборная Украины во главе со Свитолиной бросит вызов Швейцарии и Польше в Кубке Билли Джин Кинг

Биатлон

Сине-желтые объявили состав

Сборная Украины во главе со Свитолиной бросит вызов Швейцарии и Польше в Кубке Билли Джин Кинг

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины по теннису определилась с составом на матче квалификационного раунда Кубка Билли Джин Кинг-2025, который состоится 10-12 апреля.

Заявку команды обнародовали на сайте благотворительной организации Элины Свитолиной (Svitolina Foundation).

В состав "сине-желтых" вошли пять теннисисток: Элина Свитолина и Марта Костюк, а также Людмила Киченок, Надежда Киченок и Катарина Завацкая.

Украина сразится в группе квалификации вместе со сборными Швейцарии и Польши в обновленном формате турнира. Победитель группы получит путевку в финальную стадию Кубка Билли Джин Кинг.

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