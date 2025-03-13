Три украинки и Пидручный попали в масстарты Кубка мира в Поклюке

На этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке определились участники женского и мужского масстартов, запланированных на субботу, 15 марта 2025 года.

В каждую гонку отобрано по 30 биатлонистов по двум критериям: топ-25 общего зачета Кубка мира и отбор по результатам коротких индивидуальных гонок этого этапа.

Женская сборная Украины будет представлена ​​тремя спортсменками: Юлия Джима, Елена Городная и Кристина Дмитренко.

В мужском масстарте у нашей страны будет только один представитель — Дмитрий Пидручный, который занимает 19-е место в общем зачете.

Антон Дудченко, несмотря на 25-е место в короткой индивидуальной гонке, не попал в основной состав и даже в список запасных, что стало неожиданностью.