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Три украинки и Пидручный попали в масстарты Кубка мира в Поклюке
Дудченко не примет участия в гонке
https://www.gettyimages.com/Ukraine
На этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке определились участники женского и мужского масстартов, запланированных на субботу, 15 марта 2025 года.
В каждую гонку отобрано по 30 биатлонистов по двум критериям: топ-25 общего зачета Кубка мира и отбор по результатам коротких индивидуальных гонок этого этапа.
Женская сборная Украины будет представлена тремя спортсменками: Юлия Джима, Елена Городная и Кристина Дмитренко.
В мужском масстарте у нашей страны будет только один представитель — Дмитрий Пидручный, который занимает 19-е место в общем зачете.
Антон Дудченко, несмотря на 25-е место в короткой индивидуальной гонке, не попал в основной состав и даже в список запасных, что стало неожиданностью.
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