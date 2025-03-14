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Кубок IBU. Борковский – в ТОП-20 спринтерской гонки Отепя

Биатлон
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Неплохое выступление от Богдана

Кубок IBU. Борковский – в ТОП-20 спринтерской гонки Отепя

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 14 марта в эстонском Отепе последний этап Кубка IBU продолжился спринтерской гонкой у мужчин.

Победу в забеге одержал представитель Норвегии Йохан-Олав Ботн, серебро его соотечественника Сверре Дален Аспенса, а ТОП-3 замкнул немецкий спортсмен Роман Реес.

Что касается украинцев, то наивысше среди наших оказался Богдан Борковский, который с тремя промахами и средним ходом в итоге финишировал на 20 месте.

Кубок IBU. Спринтерская гонка. Мужчины

1. Йохан-Олав Ботн (0+1)

2. Сверре Дален Аспенс (0+1)+13,2

3. Роман Реес (0+0) +21,5

...

20. Богдан Борковский (2+1) +1:55,7

27. Денис Насыко (0+1) +2:09,2

28. Богдан Цымбал (0+3) +2:14,2

39. Руслан Ткаленко (0+3) +2:37,4

71. Сергей Супрун (1+3) +4:07,3

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