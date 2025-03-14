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Стало известно, кто из украинских мужчин поедет на последний этап Кубка мира в Холменколен
Закрываем сезон
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Мужская сборная Украины определилась с составом на последний этап Кубка мира сезона 2024/2025 в Холменколлене. Об этом сообщает портал Biathlonnews.
Так, главный тренер команды Надежда Белова повезет в Норвегию таких спортсменов: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Тарас Лесюк, Антон Дудченко.
Напомним, что этап в Холменколлене состоится с 21 по 23 марта, а болельщиков ожидают спринт, гонка преследования и масс старт.
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