Стало известно, кто из украинских мужчин поедет на последний этап Кубка мира в Холменколен

Мужская сборная Украины определилась с составом на последний этап Кубка мира сезона 2024/2025 в Холменколлене. Об этом сообщает портал Biathlonnews.

Так, главный тренер команды Надежда Белова повезет в Норвегию таких спортсменов: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Тарас Лесюк, Антон Дудченко.

Напомним, что этап в Холменколлене состоится с 21 по 23 марта, а болельщиков ожидают спринт, гонка преследования и масс старт.