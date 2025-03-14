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Стало известно, кто из украинских мужчин поедет на последний этап Кубка мира в Холменколен

Биатлон
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Закрываем сезон

Стало известно, кто из украинских мужчин поедет на последний этап Кубка мира в Холменколен

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная Украины определилась с составом на последний этап Кубка мира сезона 2024/2025 в Холменколлене. Об этом сообщает портал Biathlonnews.

Так, главный тренер команды Надежда Белова повезет в Норвегию таких спортсменов: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Тарас Лесюк, Антон Дудченко.

Напомним, что этап в Холменколлене состоится с 21 по 23 марта, а болельщиков ожидают спринт, гонка преследования и масс старт.

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