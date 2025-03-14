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Кубок IBU. Стеблина – лучшая среди украинок в спринте Отепя, Франция оккупировала пьедестал
Скорость снова никакая
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 14 марта в эстонском Отепя последний этап Кубка IBU продолжился спринтерской гонкой у женщин.
Весь пьедестал почета оккупировали представительницы Франции. Победу в забеге одержала В. Галмас-Поля, серебро у Камиль Бене, а ТОП-3 замкнула Поля Боте.
Что касается украинок, то наивысше среди наших оказалась Лилия Стеблина, которая с одним промахом и медленным ходом в итоге финишировала на 24 месте.
Кубок IBU. Спринт. Женщины
1. В. Гальмас-Поля (0+1)
2. Камиль Бене (0+1) +4,0
3. Поля Боте (1+1) +22,9
...
24. Лилия Стеблина (1+0) +1:42,1
26. Анастасия Меркушина (1+1) +1:53,4
28. Любовь Кипяченкова (1+1) +2:12,2
39. Валерия Дмитренко (2+1) +2:44,6
DNF Анна Кривонос
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