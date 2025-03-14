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Кубок IBU. Стеблина – лучшая среди украинок в спринте Отепя, Франция оккупировала пьедестал

Биатлон

Скорость снова никакая

Кубок IBU. Стеблина – лучшая среди украинок в спринте Отепя, Франция оккупировала пьедестал

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 14 марта в эстонском Отепя последний этап Кубка IBU продолжился спринтерской гонкой у женщин.

Весь пьедестал почета оккупировали представительницы Франции. Победу в забеге одержала В. Галмас-Поля, серебро у Камиль Бене, а ТОП-3 замкнула Поля Боте.

Что касается украинок, то наивысше среди наших оказалась Лилия Стеблина, которая с одним промахом и медленным ходом в итоге финишировала на 24 месте.

Кубок IBU. Спринт. Женщины

1. В. Гальмас-Поля (0+1)

2. Камиль Бене (0+1) +4,0

3. Поля Боте (1+1) +22,9

...

24. Лилия Стеблина (1+0) +1:42,1

26. Анастасия Меркушина (1+1) +1:53,4

28. Любовь Кипяченкова (1+1) +2:12,2

39. Валерия Дмитренко (2+1) +2:44,6

DNF Анна Кривонос

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