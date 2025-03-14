Пятикратный олимпийский чемпион пропустит восьмй этап Кубка мира в Поклюке

Норвежский биатлонист пятикратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира Йоханнес Бё решил отказаться от выступления на восьмом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Поклюке (Словения) из-за болезни. Он пропустит масс-старт.

Данное решение спортсмен принял утром 14 марта после консультаций со сборной Норвегии. Он вернётся на родину и будет готовиться к последнему этапу КМ в своей карьере.

"Я понимаю, что вчера мне не следовало выступать. Кататься на лыжах во время болезни — не самое лучшее решение в долгосрочной перспективе. Надеюсь быть здоровым на 100% к своим последним в карьере гонкам в Холменколлене через неделю", — приводит слова Бё-младшего NRK.