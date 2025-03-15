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Легендарная украинская биатлонистка готовится выступить на внутреннем чемпионате страны

Биатлон

Удачи, Валя

Легендарная украинская биатлонистка готовится выступить на внутреннем чемпионате страны

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Валентина Семеренко снова готовится стать на лыжи и взять в руки винтовку. Наша спортсменка планирует выступить на внутреннем чемпионате, который пройдет в конце марта в Буковеле.

"Да, готовлюсь стартовать на чемпионате Украины. Планирую участвовать в максимальном количестве гонок программы, постараюсь приносить зачетные баллы Сумской области" – сказала Валя в интервью Чемпиону.

Напомним, что в прошлом году Валя стала седьмой в гонке преследования и восьмой в масстарте ЧУ.

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