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Кубок IBU. Украина финишировала седьмой в смешанной эстафете Отепя
Настреляли и набегали
Фото: Getty Images
Сегодня, 15 марта в эстонском Отепя последний этап Кубка IBU продолжился классической смешанной эстафетой.
Победу в забеге одержали представители Германии, серебро у биатлонистов из Франции, а ТОП-3 замкнули норвежские спортсмены.
Что касается украинцев, наша команда в составе Богдана Цымбала, Богдана Борковского, Анны Кривонос и Анастасии Меркушиной с двумя кругами штрафа в пассиве и медленной скоростью в итоге финишировала на 7 позиции.
Кубок IBU. Смешанная естафета
1. Германия (0+6)
2. Франция (2+14) +49.9
3. Норвегия (6+14) +1.10.4
...
7. Украина (2+12) +2.44.2
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