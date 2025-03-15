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Кубок IBU. Украина финишировала седьмой в смешанной эстафете Отепя

Биатлон
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Настреляли и набегали

Кубок IBU. Украина финишировала седьмой в смешанной эстафете Отепя

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 15 марта в эстонском Отепя последний этап Кубка IBU продолжился классической смешанной эстафетой.

Победу в забеге одержали представители Германии, серебро у биатлонистов из Франции, а ТОП-3 замкнули норвежские спортсмены.

Что касается украинцев, наша команда в составе Богдана Цымбала, Богдана Борковского, Анны Кривонос и Анастасии Меркушиной с двумя кругами штрафа в пассиве и медленной скоростью в итоге финишировала на 7 позиции.

Кубок IBU. Смешанная естафета

1. Германия (0+6)

2. Франция (2+14) +49.9

3. Норвегия (6+14) +1.10.4

...

7. Украина (2+12) +2.44.2

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