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Кубок IBU сезона 2024/2025 официально завершился одиночной смешанной эстафетой в Отепя
Встретимся в следующем году
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 15 марта в эстонском Отепя последний этап Кубка IBU завершился одиночной смешанной эстафетой.
Победу в забеге одержали представители Франции, серебро у биатлонистов из Германии, а ТОП-3 замкнули норвежские спортсмены.
Что касается украинцев, наша команда в составе Руслана Ткаленко и Валерии Дмитренко с одним кругом штрафа в пассиве и медленной скоростью в итоге финишировала на 5 позиции.
Кубок IBU. Одиночная смешанная эстафета
1. Франция (2+5)
2. Германия (1+12) +42.0
3. Норвегия (3+14) +58.9
4. Швеция (1+11) +59.5
5. Украина (1+7) +1.39.1
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