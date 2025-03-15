Кубок IBU сезона 2024/2025 официально завершился одиночной смешанной эстафетой в Отепя

Сегодня, 15 марта в эстонском Отепя последний этап Кубка IBU завершился одиночной смешанной эстафетой.

Победу в забеге одержали представители Франции, серебро у биатлонистов из Германии, а ТОП-3 замкнули норвежские спортсмены.

Что касается украинцев, наша команда в составе Руслана Ткаленко и Валерии Дмитренко с одним кругом штрафа в пассиве и медленной скоростью в итоге финишировала на 5 позиции.

Кубок IBU. Одиночная смешанная эстафета

1. Франция (2+5)

2. Германия (1+12) +42.0

3. Норвегия (3+14) +58.9

4. Швеция (1+11) +59.5

5. Украина (1+7) +1.39.1