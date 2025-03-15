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Жанмоно побеждает в масс старте Поклюки, Джима – лучшая среди украинок
Ужасный лыжный ход
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 15 марта, в Поклюке предпоследний этап Кубка мира продолжился гонкой с массовым стартом у женщин.
Победу в забеге одержала представительница Франции Лу Жанмоно, серебро у биатлонистки из Болгарии Милены Тодоровой, а ТОП-3 замкнула словенская спортсменка Анамария Лампич.
Что касается украинок, то наивысше среди наших оказалась Юлия Джима, которая с чистой стрельбой и медленным ходом в итоге финишировала на 18 месте.
Кубок мира. Масс-старт. Женщины
1. Лу Жанмонно (0+0+1+0)
2. Милена Тодорова (0+0+0+0) +16,4
3. Анамария Лампич (0+0+0+1) +22,8
...
18. Юлия Джима (0+0+0+0) +1:34,9
20. Кристина Дмитренко (0+1+0+0) +1:36,6
24. Елена Городная (1+0+1+0) +2:24,2
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