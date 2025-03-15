Жанмоно побеждает в масс старте Поклюки, Джима – лучшая среди украинок

Сегодня, 15 марта, в Поклюке предпоследний этап Кубка мира продолжился гонкой с массовым стартом у женщин.

Победу в забеге одержала представительница Франции Лу Жанмоно, серебро у биатлонистки из Болгарии Милены Тодоровой, а ТОП-3 замкнула словенская спортсменка Анамария Лампич.

Что касается украинок, то наивысше среди наших оказалась Юлия Джима, которая с чистой стрельбой и медленным ходом в итоге финишировала на 18 месте.

Кубок мира. Масс-старт. Женщины

1. Лу Жанмонно (0+0+1+0)

2. Милена Тодорова (0+0+0+0) +16,4

3. Анамария Лампич (0+0+0+1) +22,8

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18. Юлия Джима (0+0+0+0) +1:34,9

20. Кристина Дмитренко (0+1+0+0) +1:36,6

24. Елена Городная (1+0+1+0) +2:24,2