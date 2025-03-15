Поклюка. Перро побеждает в масс старте, Пидручный – тринадцатый

Сегодня, 15 марта, в Поклюке предпоследний этап Кубка мира продолжился гонкой с массовым стартом у мужчин.

Победу в забеге одержал представитель Франции Эрик Перро, серебро у его соотечественника Кентена Фийона-Майе, а ТОП-3 замкнул норвежский спортсмен Стурла Лагрейд.

Единственным представителем Украины в гонке был Дмитрий Пидручный, который с одним промахом и средней скоростью финишировал в итоге на 13-й позиции.

Кубок мира. Масс-старт. Мужчины

1. Эрик Перро (0+0+0+1)

2. Кантен Фийон-Майе (0+0+0+1) +3,1

3. Стурла Легрейд (0+0+1+0) +22,3

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13. Дмитрий Пидручный (0+0+0+1) +1:40,3