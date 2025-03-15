  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Поклюка. Перро побеждает в масс старте, Пидручный – тринадцатый
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Поклюка. Перро побеждает в масс старте, Пидручный – тринадцатый

Биатлон
Обновлено

Подвела скорость

Поклюка. Перро побеждает в масс старте, Пидручный – тринадцатый

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 15 марта, в Поклюке предпоследний этап Кубка мира продолжился гонкой с массовым стартом у мужчин.

Победу в забеге одержал представитель Франции Эрик Перро, серебро у его соотечественника Кентена Фийона-Майе, а ТОП-3 замкнул норвежский спортсмен Стурла Лагрейд.

Единственным представителем Украины в гонке был Дмитрий Пидручный, который с одним промахом и средней скоростью финишировал в итоге на 13-й позиции.

Кубок мира. Масс-старт. Мужчины

1. Эрик Перро (0+0+0+1)

2. Кантен Фийон-Майе (0+0+0+1) +3,1

3. Стурла Легрейд (0+0+1+0) +22,3

13. Дмитрий Пидручный (0+0+0+1) +1:40,3

По теме
yellow-arrow
Жанмоно побеждает в масс старте Поклюки, Джима – лучшая среди украинок
yellow-arrow
Кубок IBU сезона 2024/2025 официально завершился одиночной смешанной эстафетой в Отепя
yellow-arrow
Кубок IBU. Украина финишировала седьмой в смешанной эстафете Отепя
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости