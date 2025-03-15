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Украина определилась с составом на смешанные эстафеты Поклюки
Будет тяжело
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Завтра, 16 марта, в словенской Поклюке в рамках предпоследнего этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоятся смешанные эстафеты.
В 13:05 по киевскому времени состоится одиночная смешанная эстафета. Украину будут представлять Дмитрий Пидручный и Кристина Дмитренко.
В 15:50 словенский этап завершится классической смешанной эстафетой. За наших выступят Александра Меркушина, Елена Городная, Антон Дудченко и Виталий Мандзин.
Последний этап Кубка мира сезона-2025 состоится с 21 по 23 марта в норвежском Холменколлене. Болельщиков ожидают спринт, гонка преследования и масс старт.
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