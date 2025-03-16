Пидручный – о масс старте Поклюки: Длинная дистанция, тяжелый снег, очень сильные соперники

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал результаты гонки с массовым стартом на этапе Кубка мира в Поклюке. Его слова цитирует biathlon.ua:

– Как сегодня работалось на такой мягкой трассе, да еще под свежим снегом, который падал всю гонку? Есть ли какие-нибудь риски для спортсмена вот при такой погоде?

– Конечно, при такой погоде, когда идет снег с дождем, когда снег мокрый и свежий, в принципе, лыжи ни у кого не едут так, как бы они должны ехать. И эти 15 километров очень тяжело даются. Но по сравнению с индивидуальной гонкой сегодня трасса просто небо и земля. Сегодня хотя бы можно было работать. В индивидуалке я никак не мог привыкнуть к этой трассе. Не мог показать сильный ход и достойный результат. Сегодня вы уже видели и другой результат и другой ход. Что касается рисков для спортсменов, то они всегда есть. Многое в гонке зависело от подготовки лыж. Не могу сказать, что сегодня лыжи у меня были лучше или хуже, пожалуй, наравне со всеми. Но были такие, с которыми можно было бороться. Трасса была мягкой, поэтому в отношении рисков можно заметить, что в таком снегу тяжело в группе ехать. К счастью, обошлось без падений, и я не видел, чтобы кто-то падал.

– На втором круге вы вышли за Факом, а потом хотели пойти вперед, впрочем обойдя словенца, снова встали в пелотон, почему передумали идти вперед, на обгон?

– Я обошел Фака, потому что увидел, что он начал отставать от группы, начало образовываться отставание. Я подумал, что он просто не может держать темп, который держит группа впереди и решил обойти его и держаться за впереди идущими спортсменами. Когда обошел, он зацепился за мной, так и ехали. Но эта группа все равно разорвалась. Некоторые спортсмены не могли держать темпа лидеров, на одном из подъемов увидел, как они начали отставать.

– После второй стрельбы вы весь круг шли наедине, почему не стали подпускать идущих сзади спортсменов, чтобы работать в группе?

– Не сказал бы, что шел наедине. Сначала вышел за Стремсгеймом, но он держал слишком низкий для меня темп, я решил обойти его. Тогда думал, что он за мной уцепится, и мы будем вместе работать, но он сразу же отпал. Вообще у меня нет привычки сбавлять скорость, чтобы подпустить кого-то. Я ехал своим комфортным темпом, пытался подтянуться к тем, кто спереди. К сожалению, мне это не удавалось, но все равно я ехал в своем рабочем темпе.

– Что касается стрельбы, она сегодня оказывала значительное влияние на распределение мест. Вашу работу на огневых можно назвать хорошей, всего один промах, но он отнял несколько позиций в итоге. Прокомментируйте вашу последнюю стрельбу.

– Пытался сконцентрироваться на стрельбе, чтобы исправить ошибки, которые допустил и в Нове Место, и в индивидуальной гонке здесь. Видим, что это удалось. Что касается последней стрельбы, то все делал правильно. Может, где-то не закрылся габарит, или рано нажал на спусковой крючок. Конечно, расстроился из-за промаха, если бы не он, мог бы спокойно бороться за топ-6.

– В целом гонка была очень красивой, получили ли удовольствие от своего выступления?

– В целом – да. Больше доволен, чем нет, но это была очень тяжелая гонка: длинная дистанция, тяжелый снег, очень сильные соперники, а последний круг был действительно изнурительным.

– Во время трансляции украинские болельщики с флагами, стоявшими у трассы, так упорно болели. А вот вы вообще слышите, что они там кричат ​​вам?

– Да, конечно же, слышу. И это очень мотивирует, спасибо нашим болельщикам, которые сюда приезжают, могут поболеть за нас вживую на трибунах, на трассе. Это очень круто, дает силы и большую мотивацию. Очень приятно, что люди находят время и возможность поддержать нас.