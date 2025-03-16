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Украина провалила одиночную смешанную эстафету в Поклюке

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На абсолютном дне

Украина провалила одиночную смешанную эстафету в Поклюке

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 16 марта, в Поклюке предпоследний этап Кубка мира продолжился одиночной смешанной эстафетой.

Победу в забеге одержали представители Швейцарии, серебро у спортсменов из Швеции, а ТОП-3 замкнули финны.

Что касается украинцев, то Кристина Дмитренко и Дмитрий Пидручный до половины дистанции шли достаточно высоко, однако следующие огневые рубежи и круги дистанции дались нашим тяжело. Мало комментариев и итоговое 11-е место в гонке, где составы других команд были далеко не сильнейшими.

Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета

1. Швейцария (0+7)

2. Швеция (0+4) +9.4

3. Финляндия (0+9) +12.1

...

11. Украина (0+8) +1.15.7

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