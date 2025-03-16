Украина – девятая в последней смешанной эстафете сезона-2025

Сегодня, 16 марта, в Поклюке предпоследний этап Кубка мира завершился классической смешанной эстафетой.

Победу в забеге одержали представители Швеции, серебро у спортсменов из Франции, а ТОП-3 замкнули норвежцы.

Что касается украинцев, то наша команда неплохо прошла огневые рубежи, однако ходом, как всегда, не порадовала. Итоговая 9 позиция и куча вопросов перед следующим сезоном.

Кубок мира. Смешанная естафета

1. Швеция (0+12)

2. Франция (1+6) +14.8

3. Норвегия (0+10) +20.0

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9. Украина (0+5) +3.17.7