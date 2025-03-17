Мандзин прокомментировал выступление в смешанной эстафете Поклюки

Украинский биатлонист Виталий Мандзин прокомментировал свое выступление в классической смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Поклюке. Его слова цитирует biathlon.ua:

– Виталий, очень хорошая стрельба на этапе, прокомментируйте свою работу на огневых рубежах.

– Да, стрельба сегодня получилась очень хорошей, я пытался работать в своем ритме. Перед стойкой немного волновался в плане того, что нелегко физически, конец сезона и усталость уже ощущается. Рад, что все получилось.

– Ребята смогли все же сделать все, чтобы финишировать в десятке, как сегодня работалось на трассе? Как она была подготовлена сегодня?

– Сегодня трасса по сравнению с индивидуалкой, это как небо и земля. Можно было бежать, и я чувствовал себя неплохо. Не видел еще по времени, но по ощущениям было неплохо, и лыжами я доволен сегодня.

– Поклюка испытала спортсменов на прочность, погода внесла свои коррективы в результаты, не чувствуете ли вы себя после такого сложного этапа несколько истощенным, ведь впереди еще Холменколен?

– На этом этапе я пропускал гонку, масс-старт, в котором очень хотел поучаствовать, но не отобрался. Думаю, что так и должно было быть. Конечно, конец сезона, и всем тяжело, но сильнее тот, кто умеет адаптироваться к таким условиям, и все это выдержать.

– Как оцениваете для себя словенский этап в целом?

– Пожалуй, положительного, что вынесу с этапа, это стрельба без дополнительных патронов в эстафете. Это наверняка единственный плюс. В индивидуальной гонке не все получилось, как хотел, но приобрел драгоценный опыт.

– Стадион в Поклюке достаточно камерный, где вам лично больше нравится выступать: в таких местах, как в Словении, или в таких "шумных", как Нове Место?

– Уверен, что историю стадиона делают болельщики. На самом деле, атмосфера Нове Место мне очень импонирует. Да, к этому также нужно быть адаптированным, и все болельщики создают невероятную атмосферу. Пользуясь случаем благодарю болельщиков, которых немало и здесь, в Поклюке, которые приехали за нас болеть. Большое спасибо им за это. Понимаю, что этот стадион не может вместить столько людей, как в Нове Место, но очень приятно, что и здесь болельщики, которые следят за биатлоном и украинцами, очень им спасибо. Но Нове Место для меня – это нечто особенное, даже несмотря на то, что мы там показали хорошие результаты, просто эта невероятная атмосфера… это безумное место.