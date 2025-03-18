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Мандзин: Спасибо тренерам за возможность почувствовать уровень Кубка мира в предыдущие сезоны
Работать и результат придет
Украинский биатлонист Виталий Мандзин рассказал, как быстро адаптировался к соревнованиям мирового уровня. Его слова цитирует Чемпион.
– Ты – главное открытие украинского биатлона в этом сезоне. Как ты сам оцениваешь свой прогресс?
– Спасибо тренерам за возможность почувствовать уровень Кубка мира в предыдущие сезоны. Мы не Норвегия или Франция, у нас нет глубочайшего резерва. Нам важно давать молодым спортсменам шанс пробежать несколько гонок еще в раннем возрасте, чтобы получить опыт.
Хочу завершить сезон так же мощно, как и начал. Впереди три личных гонки – хочу провести их на высоком уровне. Сезон получился неплохим, но я голоден до еще лучших результатов.
Уверен, что с правильной подготовкой все получится, мы ведь растем и развиваемся. Биатлон – это спорт, где опыт и возраст играют немаловажную роль.
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