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Мандзин: Спасибо тренерам за возможность почувствовать уровень Кубка мира в предыдущие сезоны

Биатлон
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Работать и результат придет

Мандзин: Спасибо тренерам за возможность почувствовать уровень Кубка мира в предыдущие сезоны

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Виталий Мандзин рассказал, как быстро адаптировался к соревнованиям мирового уровня. Его слова цитирует Чемпион.

– Ты – главное открытие украинского биатлона в этом сезоне. Как ты сам оцениваешь свой прогресс?

– Спасибо тренерам за возможность почувствовать уровень Кубка мира в предыдущие сезоны. Мы не Норвегия или Франция, у нас нет глубочайшего резерва. Нам важно давать молодым спортсменам шанс пробежать несколько гонок еще в раннем возрасте, чтобы получить опыт.

Хочу завершить сезон так же мощно, как и начал. Впереди три личных гонки – хочу провести их на высоком уровне. Сезон получился неплохим, но я голоден до еще лучших результатов.

Уверен, что с правильной подготовкой все получится, мы ведь растем и развиваемся. Биатлон – это спорт, где опыт и возраст играют немаловажную роль.

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