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Городна рассказала о своей ближайшей цели в карьере
Вперед к цели
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская теннисистка Елена Городная рассказала, какую цель ставит перед собой на ближайшее будущее. Ее слова цитирует Чемпион:
– Фактически в этом сезоне ты сразу ворвалась на Кубок мира и проводишь здесь полноценный сезон. Что-то изменилось в твоем подходе к тренировкам или в сотрудничестве с тренерами?
– На самом деле мой подход к тренировкам всегда был максимальным. Мне всегда хочется становиться лучше и работать еще больше. Хочу поблагодарить всех тренеров, ведь перед сезоном мы проделали очень серьезную работу, и сейчас она дает результаты. Это великая мотивация двигаться дальше и достигать еще более высоких результатов.
– Следующий сезон – олимпийский. Уже есть мысли об Олимпиаде?
– Конечно. Очень хочу попасть на Олимпийские игры. И не просто попасть, а навязать там борьбу. Мы готовимся к этому, и я очень мотивирована работать дальше, чтобы эта мечта стала реальностью, – сказала Городна.
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