Йоханнес Бе: Это, возможно, будет самый прекрасный уик-энд в нашей карьере

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал о своих ожиданиях от этапа Кубка мира в Холменколлене, который станет для них с братом Тарье последним в профессиональной карьере. Его слова цитирует TV2:

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"Это, возможно, будет самый прекрасный уик-энд в нашей карьере. Будет интересно посмотреть, в какой форме я. Остается только выходить и выкладываться по максимуму.

После чемпионата мира тренировок было немного. Так что посмотрим, как это скажется. Легкие и тело готовы, но все зависит от того, насколько я силен физически и ментально. Чувствую, что у меня много энергии, чтобы сконцентрироваться на гонке.

Это последний рывок в длинной карьере. Лучший способ восстановиться – побыть наедине. Это было хорошее "спа-восстановление" в Клефте" – сказал Йоханнес.

Этап в Холменколлене состоится с 21 по 23 марта, он станет последним в текущем сезоне.