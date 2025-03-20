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Дериземля: Я до конца так и не понимаю, почему братья Бё завершают карьеру после этого сезона

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Дериземля: Я до конца так и не понимаю, почему братья Бё завершают карьеру после этого сезона

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Вице-президент ФБУ Андрей Дериземля прокомментировал решение братьев Бё завершить карьеру после конца текущего сезона. Его слова цитирует Чемпион:

– Как считаете, окончательно ли Йоганнес завершает карьеру? А ведь еще остались рекорды, которые ему не удалось побить. Может ли он захотеть вернуться после паузы?

– Если честно, я до конца так и не понимаю причины того, что они завершают после этого сезона. И Йоганнеса имею в виду, и Тарье. Более того, я со многими бывшими спортсменами общался и просто никто не понимает этого. Для меня это будет всегда загадкой, особенно младший Бё.

Если о старшем еще можно сказать, что возрастной, возможно, есть травмы, набегался, то решение младшего для меня загадка – совершенно непонятно. Логично было бы завершить после Олимпийских игр, а так… Почти в середине сезона это объявить, и потом завершить. Если честно, у меня лично возникает много вопросов.

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