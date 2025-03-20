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Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на заключительный спринт Кубка мира

Биатлон

Этап состоится в Холменколлене

Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на заключительный спринт Кубка мира

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная Украины назвала состав на заключительный спринт Кубка мира в Холменколлене.

Нашу страну будут представлять:

Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.

Первым будет бежать Дудченко, далее будет идти Пидручный и Мандзин.

Мужской спринт состоится в пятницу, 21 марта, начало - в 14:30 по киевскому времени.

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