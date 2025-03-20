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Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на заключительный спринт Кубка мира
Этап состоится в Холменколлене
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Мужская сборная Украины назвала состав на заключительный спринт Кубка мира в Холменколлене.
Нашу страну будут представлять:
Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.
Первым будет бежать Дудченко, далее будет идти Пидручный и Мандзин.
Мужской спринт состоится в пятницу, 21 марта, начало - в 14:30 по киевскому времени.
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