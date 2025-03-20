Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на спринт Кубка мира в Холменколлене

Женская сборная Украины определила состав на заключительный спринт Кубка мира в Холменколлене.

Городна и Дмитренко вошли в первую стартовую группу - 10-й и 16-й номера соответственно. Джима будет выбегать на пересечении первой и второй групп под 32-м номером.

Состав команды на спринт в женской сборной Украины:

Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городна, Александра Меркушина, Дарья Чалык.

Напомним, что Женский спринт пятницы, 21 марта, стартует в Холменколлене в 17:20 по киевскому времени.