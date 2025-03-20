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Женская сборная Украины по биатлону назвала состав на спринт Кубка мира в Холменколлене
Он состоится 21 марта
Юлія Джима, фото: GETTY IMAGES
Женская сборная Украины определила состав на заключительный спринт Кубка мира в Холменколлене.
Городна и Дмитренко вошли в первую стартовую группу - 10-й и 16-й номера соответственно. Джима будет выбегать на пересечении первой и второй групп под 32-м номером.
Состав команды на спринт в женской сборной Украины:
Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Елена Городна, Александра Меркушина, Дарья Чалык.
Напомним, что Женский спринт пятницы, 21 марта, стартует в Холменколлене в 17:20 по киевскому времени.
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