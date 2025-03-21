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Бе-старший не выступит в спринте Холменколена
Какой ужас
Фото: Getty Images
Норвежский биатлонист Тарей Бе пропустит спринтерскую гонку на последнем для себя этапе Кубка мира в Холменколлене. Об этом сам биатлонист сообщил на своей официальной странице в Instagram.
"Самое плохое время. Сегодня днем у меня была лихорадка. Нет шансов завтра посоревноваться.
Надеюсь, шанс еще будет, чтобы я смог выйти на гонку в воскресенье" – написал Тарей.
Напомним, что мужская гонка начнется сегодня в 14:30 по Киеву, а женская - в 17:20.
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