Бе-старший не выступит в спринте Холменколена

Норвежский биатлонист Тарей Бе пропустит спринтерскую гонку на последнем для себя этапе Кубка мира в Холменколлене. Об этом сам биатлонист сообщил на своей официальной странице в Instagram.

"Самое плохое время. Сегодня днем ​​у меня была лихорадка. Нет шансов завтра посоревноваться.

Надеюсь, шанс еще будет, чтобы я смог выйти на гонку в воскресенье" – написал Тарей.

Напомним, что мужская гонка начнется сегодня в 14:30 по Киеву, а женская - в 17:20.