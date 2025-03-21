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Елена Городна показала лучший результат среди украинок в спринте в Холменколлене
Второй раз в карьере она сумела добиться таких результатов
https://www.gettyimages.com/Ukraine
20-летняя украинская биатлонистка Елена Городна финишировала 15-й в спринте на Кубке мира в Холменколлене (Норвегия).
Она второй раз в карьере попала в топ-15. Юлия Джима также показала безупречную стрельбу, заняв 23-е место, тогда как Кристина Дмитренко стала 59-й и отобралась в гонку преследования. Зато Дарья Чалык и Александра Меркушина завершили сезон вне топ-60.
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Победу в последнем спринте сезона одержала немка Франциска Пройсс, которая с одним промахом опередила француженку Лу Жанмонно лишь на 0,2 секунды.
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