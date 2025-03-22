Украина взяла 10 лицензий на Олимпийские игры в биатлоне

У сборной Украины по биатлону будет 10 лицензий для выступления на Олимпийских играх-2026, которые состоятся в итальянских Милане и Кортини-д'Ампеццо.

В женском и мужском зачете Кубка наций сезона 2024/2025 наша команда заняла восьмую позицию. По шесть путевок на главные игры четырехлетия получили только страны, занявшие с первого по третье место в Кубке наций. Остальные представители ТОП-10 получили по пять лицензий.

Что касается этапов Кубка мира, то в сезоне 2025/2026 украинские мужчины вернут квоту в 5 спортсменов на гонку, в то время как женщины сохранили этот показатель.

Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля.