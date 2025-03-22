Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина взяла 10 лицензий на Олимпийские игры в биатлоне
Хороший результат
https://www.gettyimages.com/Ukraine
У сборной Украины по биатлону будет 10 лицензий для выступления на Олимпийских играх-2026, которые состоятся в итальянских Милане и Кортини-д'Ампеццо.
В женском и мужском зачете Кубка наций сезона 2024/2025 наша команда заняла восьмую позицию. По шесть путевок на главные игры четырехлетия получили только страны, занявшие с первого по третье место в Кубке наций. Остальные представители ТОП-10 получили по пять лицензий.
Что касается этапов Кубка мира, то в сезоне 2025/2026 украинские мужчины вернут квоту в 5 спортсменов на гонку, в то время как женщины сохранили этот показатель.
Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля.
Популярное сейчас
- Маркевич объяснил, что повлияло на камбек Украины с бельгийцами
- Выдающаяся победа, несмотря на бледный первый тайм и неудачное кадровое решение Реброва. Как Украина перевернула матч с Бельгией
- "Ребров отказался от качественных исполнителей": бывший футболист Днепра – об игроках, которых не включили в заявку
- Елена Городна показала лучший результат среди украинок в спринте в Холменколлене
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО