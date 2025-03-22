  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Лагрейд побеждает в последней гонке преследования в сезоне, Пидручный – самый лучший среди наших
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лагрейд побеждает в последней гонке преследования в сезоне, Пидручный – самый лучший среди наших

Биатлон

Результаты мужского персьюта

Лагрейд побеждает в последней гонке преследования в сезоне, Пидручный – самый лучший среди наших

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 22 марта, в норвежском Холменколлене в рамках последнего этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась гонка преследования у мужчин.

Победу в забеге одержал представитель Норвегии Стурла Лагрейд, серебро у его соотечественника Йоханнеса-Тиннеса Бё, а ТОП-3 замкнул француз Кентен Фийон-Майе.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Дмитрий Пидручный, с 4 промахами в итоге финишировавший на 24 позиции.

Кубок мира. Преследование. Мужчины

1. Стурла Легрейд (0+0+0+0)

2. Йоханнес-Тингнес Бе (1+1+0+1) +15.5

3. Кантен Фийон-Майе (0+0+1+0) +23.9

24. Дмитрий Пидручный (0+0+2+2) +3.12.2

31. Антон Дудченко (0+1+1+0) +3.30.4

По теме
yellow-arrow
Украина взяла 10 лицензий на Олимпийские игры в биатлоне
yellow-arrow
Елена Городна показала лучший результат среди украинок в спринте в Холменколлене
yellow-arrow
Бе-старший не выступит в спринте Холменколена
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости