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Лагрейд побеждает в последней гонке преследования в сезоне, Пидручный – самый лучший среди наших
Результаты мужского персьюта
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 22 марта, в норвежском Холменколлене в рамках последнего этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась гонка преследования у мужчин.
Победу в забеге одержал представитель Норвегии Стурла Лагрейд, серебро у его соотечественника Йоханнеса-Тиннеса Бё, а ТОП-3 замкнул француз Кентен Фийон-Майе.
Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Дмитрий Пидручный, с 4 промахами в итоге финишировавший на 24 позиции.
Кубок мира. Преследование. Мужчины
1. Стурла Легрейд (0+0+0+0)
2. Йоханнес-Тингнес Бе (1+1+0+1) +15.5
3. Кантен Фийон-Майе (0+0+1+0) +23.9
…
24. Дмитрий Пидручный (0+0+2+2) +3.12.2
31. Антон Дудченко (0+1+1+0) +3.30.4
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