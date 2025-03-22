Лагрейд побеждает в последней гонке преследования в сезоне, Пидручный – самый лучший среди наших

Сегодня, 22 марта, в норвежском Холменколлене в рамках последнего этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась гонка преследования у мужчин.

Победу в забеге одержал представитель Норвегии Стурла Лагрейд, серебро у его соотечественника Йоханнеса-Тиннеса Бё, а ТОП-3 замкнул француз Кентен Фийон-Майе.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Дмитрий Пидручный, с 4 промахами в итоге финишировавший на 24 позиции.

Кубок мира. Преследование. Мужчины

1. Стурла Легрейд (0+0+0+0)

2. Йоханнес-Тингнес Бе (1+1+0+1) +15.5

3. Кантен Фийон-Майе (0+0+1+0) +23.9

…

24. Дмитрий Пидручный (0+0+2+2) +3.12.2

31. Антон Дудченко (0+1+1+0) +3.30.4