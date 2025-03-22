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Жанмоно побеждает в гонке преследования Холменколена, украинки – вне ТОП-30
Результаты женского персьюта
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 22 марта, в норвежском Холменколлене в рамках последнего этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась гонка преследования у женщин.
Победу в забеге одержала представительница Франции Лу Жанмоно, серебро у шведки Эльвиры Эберг, а ТОП-3 замкнула швейцарка Лена Хеки-Гросс.
Что касается украинок, то лучшей из наших стала Юлия Джима, которая с чистой стрельбой, но катастрофически медленным лыжным ходом финишировала в итоге на 31 месте.
Кубок мира. Преследование. Женщины
1. Лу Жанмонно (0+1+0+0)
2. Эльвира Карин Эберг (2+0+0+0) +22,2
3. Лена Хекки Гросс (1+0+1+0) +24,2
...
31. Юлия Джима (0+0+0+0) +2:10,2
44. Елена Городная (1+1+2+0) +2:55,8
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