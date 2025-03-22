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Жанмоно побеждает в гонке преследования Холменколена, украинки – вне ТОП-30

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Результаты женского персьюта

Жанмоно побеждает в гонке преследования Холменколена, украинки – вне ТОП-30

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 22 марта, в норвежском Холменколлене в рамках последнего этапа Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025 состоялась гонка преследования у женщин.

Победу в забеге одержала представительница Франции Лу Жанмоно, серебро у шведки Эльвиры Эберг, а ТОП-3 замкнула швейцарка Лена Хеки-Гросс.

Что касается украинок, то лучшей из наших стала Юлия Джима, которая с чистой стрельбой, но катастрофически медленным лыжным ходом финишировала в итоге на 31 месте.

Кубок мира. Преследование. Женщины

1. Лу Жанмонно (0+1+0+0)

2. Эльвира Карин Эберг (2+0+0+0) +22,2

3. Лена Хекки Гросс (1+0+1+0) +24,2

...

31. Юлия Джима (0+0+0+0) +2:10,2

44. Елена Городная (1+1+2+0) +2:55,8

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