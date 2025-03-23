Сегодня состоятся две последние биатлонные гонки сезона 2024/2025

Сегодня, 23 марта, в норвежском Холменколлене состоятся гонки с массовым стартом в рамках этапа Кубка мира по биатлону.

Эти забеги станут последними в сезоне 2024/2025. В 14:15 по киевскому времени на старт выйдут женщины, а украинские болельщики будут держать кулаки за Юлию Джиму, которая отправится на дистанцию ​​под 18 номером.

В 16:40 будут закрывать сезон мужчины. Под 19-м номером стартует капитан нашей команды Дмитрий Пидручный.