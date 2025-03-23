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Сегодня состоятся две последние биатлонные гонки сезона 2024/2025

Биатлон
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Последний шанс на медаль

Сегодня состоятся две последние биатлонные гонки сезона 2024/2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23 марта, в норвежском Холменколлене состоятся гонки с массовым стартом в рамках этапа Кубка мира по биатлону.

Эти забеги станут последними в сезоне 2024/2025. В 14:15 по киевскому времени на старт выйдут женщины, а украинские болельщики будут держать кулаки за Юлию Джиму, которая отправится на дистанцию ​​под 18 номером.

В 16:40 будут закрывать сезон мужчины. Под 19-м номером стартует капитан нашей команды Дмитрий Пидручный.

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