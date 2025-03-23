Биатлон
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Сегодня состоятся две последние биатлонные гонки сезона 2024/2025
Последний шанс на медаль
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Сегодня, 23 марта, в норвежском Холменколлене состоятся гонки с массовым стартом в рамках этапа Кубка мира по биатлону.
Эти забеги станут последними в сезоне 2024/2025. В 14:15 по киевскому времени на старт выйдут женщины, а украинские болельщики будут держать кулаки за Юлию Джиму, которая отправится на дистанцию под 18 номером.
В 16:40 будут закрывать сезон мужчины. Под 19-м номером стартует капитан нашей команды Дмитрий Пидручный.
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