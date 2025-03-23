Пройс побеждает в масс старте Холменколлена и берет Большой хрустальный глобус

Сегодня, 23 марта, состоялась заключительная биатлонная гонка сезона 2024/2025 у женщин. В норвежском Холменколене ТОП-30 мирового рейтинга бежали гонку с массовым стартом.

Победу в забеге одержала представительница Германии Франциска Пройс, благодаря этому триумфу завоевавшая Большой хрустальный глобус по итогам текущего сезона. Серебро досталось биатлонистке из Швеции Эльвире Эберг. ТОП-3 замкнула французская спортсмена Лу Жанмоно, которая до последних метров дистанции претендовала на победу в гонке и сезоне, однако досадное падение на финише обнуло ее шансы.

Лучшей из наших стала Елена Городная, которая с тремя промахами и привычной для себя скоростью финишировала в итоге на 23 позиции.

Малый хрустальный глобус в дисциплине масс старт взяла так же Франциска Пройс.

Кубок мира. Масс-старт. Женщины

1. Франциска Пройсс (0+0+1+0)

2. Эльвира Эберг (1+1+1+0) +3,3

3. Лу Жанмонно (1+0+0+0) +11,7

...

23. Елена Огородная (1+0+0+2) +2:35,7

29. Юлия Джима (2+1+1+0) +4:04,0