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Самуэльсон побеждает в последней гонке сезона 2024/2025, Лагрейд берет Большой хрустальный глобус

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Самуэльсон побеждает в последней гонке сезона 2024/2025, Лагрейд берет Большой хрустальный глобус

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 23 марта, состоялась заключительная биатлонная гонка сезона 2024/2025 у мужчин. В норвежском Холменколене ТОП-30 мирового рейтинга бежали гонку с массовым стартом.

Победу в забеге одержал представитель Швеции Себастьян Самуэльсон, серебро досталось французу Эрику Перро, а ТОП-3 замкнул норвежец Эндре Стремсхейм.

Единственный среди украинцев – Дмитрий Пидручный, допустил три промаха и финишировал в итоге на 24 месте.

Малый хрустальный глобус в дисциплине масс старт и Большой хрустальный глобус по итогам всего сезона взял Стурла Лагрейд.

Кубок мира. Масс-старт. Мужчины

1. Себастьян Самуэльссон (0+0+1+0)

2. Эрик Перро (0+1+0+0) +5,6

3. Эндре Стремсгейм (0+0+0+0) +9,3

...

24. Дмитрий Пидручный (0+1+1+1) +3:10,2

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