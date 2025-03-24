  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Россия убила бабушку украинских чемпионок Семеренко
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Россия убила бабушку украинских чемпионок Семеренко

Биатлон

Опухоль этого мира

Россия убила бабушку украинских чемпионок Семеренко

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В семье украинских биатлонисток, олимпийских чемпионок Виты и Вали Семеренко случилось горе. Во время обстрела россиянами украинского села Краснополье погибла их бабушка. Об этом спортсменки сообщили в социальных сетях.

"23 марта перестало биться сердце моей бабушки. 21-го моей бабушке исполнилось 90 лет. Она могла еще жить, но ее жизнь унесли проклятые русские. Когда насилием стирали мое Краснополье за ​​три дня, они забрали и бабушку. Стерли мой дом, стерли ее жизнь, стерли память. Проклятые изверги, горите в аду за все зло, которое вы принесли на эту землю. Вы не люди – вы звери, и расплата придет" – написали девушки.

Команда UA-Футбол приносит искренние соболезнования семье Виты и Вали Семеренко и желает сил в такой сложный момент!

По теме
yellow-arrow
Самуэльсон побеждает в последней гонке сезона 2024/2025, Лагрейд берет Большой хрустальный глобус
yellow-arrow
Пройс побеждает в масс старте Холменколлена и берет Большой хрустальный глобус
yellow-arrow
Сегодня состоятся две последние биатлонные гонки сезона 2024/2025
Вита Семеренко Валентина Семеренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости