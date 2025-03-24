Россия убила бабушку украинских чемпионок Семеренко

В семье украинских биатлонисток, олимпийских чемпионок Виты и Вали Семеренко случилось горе. Во время обстрела россиянами украинского села Краснополье погибла их бабушка. Об этом спортсменки сообщили в социальных сетях.

"23 марта перестало биться сердце моей бабушки. 21-го моей бабушке исполнилось 90 лет. Она могла еще жить, но ее жизнь унесли проклятые русские. Когда насилием стирали мое Краснополье за ​​три дня, они забрали и бабушку. Стерли мой дом, стерли ее жизнь, стерли память. Проклятые изверги, горите в аду за все зло, которое вы принесли на эту землю. Вы не люди – вы звери, и расплата придет" – написали девушки.