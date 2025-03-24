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Пидручный назвал самый яркий момент сезона 2024/2025

Биатлон
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Это было действительно замечательно

Пидручный назвал самый яркий момент сезона 2024/2025

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный рассказал, что с сезона 2024/2025 ему запомнилось больше всего. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

– Какие моменты из уже ставшего историей сезона для вас стали самыми яркими?

– Ну, конечно, запоминаются успешные гонки, это эстафета и третье место, которое мы с командой добыли в борьбе. Не так часто в истории украинского биатлона мужская команда бывала на подиуме. Конечно, это больше запоминается.

И еще личные гонки, когда ты показываешь хороший ход, все складывается. Запомнилась гонка преследования в Анси, где я показал 2-й – 4-й ход среди всех. Хотя и занял тогда 18 место, но для меня гонка была яркой, которая надолго запомнится. Помню и Обергоф, когда два дня подряд я был в цветочной церемонии.

Запомнилась поддержка Украины, когда ребята из Норвегии, Франции, поддерживая меня, взяли наш флаг. Такие моменты самые яркие, – сказал Пидручный.

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