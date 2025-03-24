Крулько подвел итоги сезона 2024/2025 и рассказал о перспективах развития команды

Президент ФБУ Иван Крулько подвел итог сезона 2024/2025 и рассказал, куда должна прогрессировать украинская команда в будущем. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

– Успешность сезона обычно определяется выступлениями на главных стартах. А самый важный из них, чемпионат мира, в этом году для украинской команды трудно назвать удачным - только в женской индивидуалке наши спортсменки приблизились к лидерам... При том, что Ленцергайде можно назвать прототипом олимпийской трассы, конечно, со своими нюансами, но тоже на высоте.

– С большими нюансами. Погодные условия в Ленцергайде в этом году были очень сложными, поскольку было очень тепло, и большое значение приобретала подготовка лыж. И нужно признать, что именно в Ленцергайде в этом компоненте у нас не все сложилось. Но надо понимать, что ни спортсмены, ни команда сервиса не роботы. Среди многих вариантов в подготовке лыж нужно выбрать единственно правильный, и иногда приходится полагаться на это – угадаешь или нет. В этом году и нас были как конкурентоспособные лыжи, так и не очень, потому в этом плане мы будем делать выводы и усиливать сервисную команду. Надеюсь, в ближайшие несколько месяцев мы сможем огласить хорошие новости в этом аспекте.

Вообще я всегда ставлю такую ​​задачу, чтобы по уровню обеспечения мы не должны отставать от топовых команд. Чтобы качество лыж, которые мы можем получать, было не хуже, чтобы качество сервиса было на уровне – то есть, чтобы в техническом плане мы не отставали: ни по обеспечению, ни по форме, ни по тренировочному процессу. Это то, за что мы как федерация отвечаем. Тренерский штаб отвечает за правильное распределение сил и за подготовку спортсменов к главным стартам. Ну а дальше – полагаемся уже на самих спортсменов, ведь никто из функционеров вместо них выполнить работу не может, и все зависит от их физических данных, качества работы, мастерства… Если эти три составляющие совпадают, тогда мы имеем возможность бороться за высокие результаты.

В то же время мы видим, как быстро движется биатлон вперед, как прогрессируют фактически все команды. И иногда борьба за высокие позиции является определенным героизмом со стороны спортсменов. Если же вернуться к оценке чемпионата мира, то, конечно, мы хотели бы большего. Могу я считать чемпионат успешным – нет, не могу. Но ряд других стартов, в том числе в Кубке мира, были успешными – и это позитив в этом сезоне, – сказал Крулько.