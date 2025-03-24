Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Крулько подвел итоги сезона 2024/2025 и рассказал о перспективах развития команды
Малозаметный прогресс
Президент ФБУ Иван Крулько подвел итог сезона 2024/2025 и рассказал, куда должна прогрессировать украинская команда в будущем. Его слова цитирует biathlon.com.ua:
– Успешность сезона обычно определяется выступлениями на главных стартах. А самый важный из них, чемпионат мира, в этом году для украинской команды трудно назвать удачным - только в женской индивидуалке наши спортсменки приблизились к лидерам... При том, что Ленцергайде можно назвать прототипом олимпийской трассы, конечно, со своими нюансами, но тоже на высоте.
– С большими нюансами. Погодные условия в Ленцергайде в этом году были очень сложными, поскольку было очень тепло, и большое значение приобретала подготовка лыж. И нужно признать, что именно в Ленцергайде в этом компоненте у нас не все сложилось. Но надо понимать, что ни спортсмены, ни команда сервиса не роботы. Среди многих вариантов в подготовке лыж нужно выбрать единственно правильный, и иногда приходится полагаться на это – угадаешь или нет. В этом году и нас были как конкурентоспособные лыжи, так и не очень, потому в этом плане мы будем делать выводы и усиливать сервисную команду. Надеюсь, в ближайшие несколько месяцев мы сможем огласить хорошие новости в этом аспекте.
Вообще я всегда ставлю такую задачу, чтобы по уровню обеспечения мы не должны отставать от топовых команд. Чтобы качество лыж, которые мы можем получать, было не хуже, чтобы качество сервиса было на уровне – то есть, чтобы в техническом плане мы не отставали: ни по обеспечению, ни по форме, ни по тренировочному процессу. Это то, за что мы как федерация отвечаем. Тренерский штаб отвечает за правильное распределение сил и за подготовку спортсменов к главным стартам. Ну а дальше – полагаемся уже на самих спортсменов, ведь никто из функционеров вместо них выполнить работу не может, и все зависит от их физических данных, качества работы, мастерства… Если эти три составляющие совпадают, тогда мы имеем возможность бороться за высокие результаты.
В то же время мы видим, как быстро движется биатлон вперед, как прогрессируют фактически все команды. И иногда борьба за высокие позиции является определенным героизмом со стороны спортсменов. Если же вернуться к оценке чемпионата мира, то, конечно, мы хотели бы большего. Могу я считать чемпионат успешным – нет, не могу. Но ряд других стартов, в том числе в Кубке мира, были успешными – и это позитив в этом сезоне, – сказал Крулько.
Популярное сейчас
- Леоненко: Ребров сделал все, чтобы мы проиграли и не прошли дальше
- Лунин обратился к украинцам после поражения сборной от Бельгии
- Украина – первая команда в плей-офф Лиги наций, не отстоявшая победу в первом матче с разницей более 1 гола
- Украина взяла 10 лицензий на Олимпийские игры в биатлоне
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
- Эменике сменил королеву: от Мисс Нигерия-2013 до Мисс Нигерия-2014