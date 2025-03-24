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Лу Жанмонно: Падение на последнем повороте разрушило всю подготовку

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Биатлонистка прокомментировала падение

Лу Жанмонно: Падение на последнем повороте разрушило всю подготовку

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Французская биатлонистка Лу Жанмонно подвела итоги сезона Кубка мира — 2024/2025, который завершила на втором месте в общем зачёте, в последней гонке проиграв немке Франциске Пройс.

"Этот сезон сложился прекрасно для нас обоих, он был великолепен до последних 500 метров. Мы упорно боролись. Я считала сезон фантастическим, в нём даже была поэтическая сторона, которая мне очень нравилась. Наконец, падение на предпоследнем повороте было ужасным, оно разрушило всю подготовку, которая была почти идеальной. Хочу сказать честно, я разочарована за себя, но очень рада за Франциску", — приводит слова Жанмонно RMC Sport.

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