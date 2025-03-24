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Мартен Фуркад отреагировал на уход из спорта Йоханнеса Бё

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Мартен Фуркад отреагировал на уход из спорта Йоханнеса Бё

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский экс-биатлонист Мартен Фуркад высказался о завершении карьеры норвежца Йоханнеса Бё и его брата Тарьея Бё.

"Я заказал билеты в январе, когда увидел объявление по телевизору. Я хотел быть там, чтобы отдать дань своему лучшему сопернику, а также посмотреть его последнюю гонку. Это прекрасный праздник в честь братьев Бё и биатлона.

У нас были схожие качества. Мне приходилось всё время выкладываться на сто процентов, чтобы победить его. Он был более агрессивен, чем я, и обладал огромной самоуверенностью.

Он мог бы продержаться ещё несколько лет, но прислушался к своей интуиции. Я это уважаю", — приводит слова Фуркада NRK.

Напомним, в заключительном старте сезона Кубка мира — 2024/2025 на домашней трассе в Хольменколлене в масс-старте Йоханнес занял седьмое место, Тарьей финишировал на 23-й позиции. Эта гонка стала последней в их карьерах.

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Мартен Фуркад Йоханнес Бе Тарьей Бе
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