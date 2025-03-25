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Тарей Бё: Вы подарили нам лучшее прощание, о котором мы могли только мечтать. Фото

Биатлон

И вы это заслужили

Тарей Бё: Вы подарили нам лучшее прощание, о котором мы могли только мечтать. Фото

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Норвежский биатлонист Тарей Бё обратился к своим поклонникам и болельщикам. Спортсмен поблагодарил всех за прощальную церемонию во время этапа Кубка мира в Холменколлене. Соответствующий пост норвежец опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Искренне благодарим от всего сердца. Вы подарили нам лучшее прощание, о котором мы могли только мечтать.

Это была настоящая честь соперничать перед лучшими болельщиками в мире все эти годы" – написал Тарей.

Напомним, что ранее Пидручный назвал самый яркий момент сезона 2024/2025.

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