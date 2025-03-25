Тарей Бё: Вы подарили нам лучшее прощание, о котором мы могли только мечтать. Фото

Норвежский биатлонист Тарей Бё обратился к своим поклонникам и болельщикам. Спортсмен поблагодарил всех за прощальную церемонию во время этапа Кубка мира в Холменколлене. Соответствующий пост норвежец опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Искренне благодарим от всего сердца. Вы подарили нам лучшее прощание, о котором мы могли только мечтать.

Это была настоящая честь соперничать перед лучшими болельщиками в мире все эти годы" – написал Тарей.