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Джима – самая точная биатлонистка по итогам сезона 2024/2025
Но одна из самых медленных
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинская биатлонистка Юлия Джима стала лидером по точности на огневых рубежах в сезоне 2024/2025. Об этом сообщает Biathlon Live.
Наша спортсменка из 380 выстрелов произвела 355 точных. В процентном соотношении это 93,42%.
Что касается Кристины Дмитренко, то у нее этот показатель несколько ниже – 91,59% и шестой результат.
1. Юлия Джима (Украина) - 93,42%
2. Суви Минкинен (Финляндия) - 92,50%
3. Франциска Пройс (Германия) - 92,14%
4. Тамара Штейнер (Австрия) - 92,11%
5. Лу Жанмонно (Франция) - 91,67%
6. Кристина Дмитренко (Украина) - 91,59%
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