Джима – самая точная биатлонистка по итогам сезона 2024/2025

Украинская биатлонистка Юлия Джима стала лидером по точности на огневых рубежах в сезоне 2024/2025. Об этом сообщает Biathlon Live.

Наша спортсменка из 380 выстрелов произвела 355 точных. В процентном соотношении это 93,42%.

Что касается Кристины Дмитренко, то у нее этот показатель несколько ниже – 91,59% и шестой результат.

1. Юлия Джима (Украина) - 93,42%

2. Суви Минкинен (Финляндия) - 92,50%

3. Франциска Пройс (Германия) - 92,14%

4. Тамара Штейнер (Австрия) - 92,11%

5. Лу Жанмонно (Франция) - 91,67%

6. Кристина Дмитренко (Украина) - 91,59%