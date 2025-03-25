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Вита Семеренко выступит в одиночной смешанной эстафете чемпионата Украины
Возвращение года
Украинская биатлонистка Вита Семеренко попала в заявку на чемпионат Украины.
Это означает, что в среду, 26 марта 39-летняя украинка выступит в одиночной смешанной эстафете вместе с Богданом Борковским.
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Стоит отметить, что Семеренко впервые побежит гонку после годичного отстранения за нарушение антидопинговых правил (пропустила 3 допинг-теста в течение календарного года).
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