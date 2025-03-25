  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Вита Семеренко выступит в одиночной смешанной эстафете чемпионата Украины
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вита Семеренко выступит в одиночной смешанной эстафете чемпионата Украины

Биатлон
Обновлено

Возвращение года

Вита Семеренко выступит в одиночной смешанной эстафете чемпионата Украины

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Вита Семеренко попала в заявку на чемпионат Украины.

Это означает, что в среду, 26 марта 39-летняя украинка выступит в одиночной смешанной эстафете вместе с Богданом Борковским.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Стоит отметить, что Семеренко впервые побежит гонку после годичного отстранения за нарушение антидопинговых правил (пропустила 3 допинг-теста в течение календарного года).

По теме
yellow-arrow
Джима – самая точная биатлонистка по итогам сезона 2024/2025
yellow-arrow
Тарей Бё: Вы подарили нам лучшее прощание, о котором мы могли только мечтать. Фото
yellow-arrow
Мартен Фуркад отреагировал на уход из спорта Йоханнеса Бё
Вита Семеренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости