Вита Семеренко выступит в одиночной смешанной эстафете чемпионата Украины

Украинская биатлонистка Вита Семеренко попала в заявку на чемпионат Украины.

Это означает, что в среду, 26 марта 39-летняя украинка выступит в одиночной смешанной эстафете вместе с Богданом Борковским.

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Стоит отметить, что Семеренко впервые побежит гонку после годичного отстранения за нарушение антидопинговых правил (пропустила 3 допинг-теста в течение календарного года).