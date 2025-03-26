Дмитренко – о сезоне 2024/2025: Всегда хочется большего, но в основном я довольна

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко прокомментировала свое выступление в сезоне 2024/2025 и рассказала о целях на будущее. Ее слова цитирует sport.ua:

"Всегда хочется большего, но в основном я довольна, вижу прогресс. В эстафетах в этом сезоне мы были слабее, чем в прошлом. Все-таки у нас нет полного состава для эстафеты, чтобы бороться хотя бы за места в ТОП-6.

Банально сказать – Олимпийские Игры и медаль. Хочу, выходя на старт, чувствовать, что я могу бороться и навязывать борьбу. Чувствовать, что я являюсь частью этого большого спорта, а не просто спортсменкой, которая бегает для галочки. Конечно, я мечтаю о победах разного рода, но для меня это уже личное" – сказала Кристина.