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Пидручный показал, как проводит время после завершения сезона 2024/2025. Фото

Биатлон
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Пидручный показал, как проводит время после завершения сезона 2024/2025. Фото

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен наконец-то вернулся домой после завершения сезона 2024/2025. Соответствующие снимки Дмитрий опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Дмитренко рассказала о целях на будущее.

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