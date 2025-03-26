Пидручный показал, как проводит время после завершения сезона 2024/2025. Фото

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен наконец-то вернулся домой после завершения сезона 2024/2025. Соответствующие снимки Дмитрий опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Дмитренко рассказала о целях на будущее.