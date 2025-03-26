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Пидручный показал, как проводит время после завершения сезона 2024/2025. Фото
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https://www.gettyimages.com/Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен наконец-то вернулся домой после завершения сезона 2024/2025. Соответствующие снимки Дмитрий опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Дмитренко
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